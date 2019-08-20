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Merkezefendililer ‘Kocatepe’ye Büyük Yürüyüşü’ne katılacak

Denizli Merkezefendi Belediyesi sosyal ve kültürel etkinliklerine devam ediyor.

20 Ağustos 2019 Salı 14:56
Merkezefendililer ‘Kocatepe’ye Büyük Yürüyüşü’ne katılacak

Denizli Merkezefendi Belediyesi sosyal ve kültürel etkinliklerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendilileri Büyük Taarruz ’un 97. yıl dönümünde, kahramanlık destanının yazıldığı Kocatepe ile buluşturacak.


‘Kocatepe’ye Büyük Yürüyüş’ gezisi, 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 16.00’da Gazi İlkokulu karşısından hareket edilecek olan geziye muhtarlar ve gaziler ile birlikte 15 vatandaş katılacak. Gezi kapsamında Atatürk Evi ve Büyük Taarruz Şehitliği ziyaret edilecek. Sonrasında Şuhut Stadyumu’ndaki resmi törenlere ve zafer kutlamalarına katılım sağlanacak. Ardından Şuhut’tan Kocatepe’ye büyük yürüyüş gerçekleştirilecek. Yürüyüş programının ardından kafile Denizli’ye hareket edecek. Sınırlı kontenjanın olduğu etkinliğe katılmak isteyen Merkezefendililer, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 09.00’dan itibaren Merkezefendi Belediyesi ana binasındaki Çözüm Masası’na kimlikleriyle birlikte gelerek başvurabilecek. Başvuru işlemlerinin sonucunda 15 asil, 10 yedek katılımcı belirlenecek.



“Gazilerimizi ve hemşerilerimizi Afyon Kocatepe’ye götürüyoruz”


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan gerçekleştirilecek program ile ilgili şunları söyledi:


“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazanılan Büyük Taarruz ‘un, diğer adıyla Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 97. yıl dönümünde muhtarlarımızı, gazilerimizi ve hemşerilerimizi Afyon-Kocatepe’ye götürüyoruz. 97. yıl önce yazılan bu destanla birlikte Anadolu’daki işgaller son bulmuş, Türk ordusu vatan topraklarını canıyla savunmuş ve düşmana boyun eğmemiştir. Atatürk’ün ‘Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz’ sözüyle başlattığı Büyük Taarruz’un gerçekleştiği yer olan Kocatepe gezisine katılmak isteyen hemşerilerimiz, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 09.00’dan itibaren belediye binamızdaki Çözüm Masası’na kimlikleriyle birlikte gelerek başvurabilecek. Merkezefendi Belediyesi olarak kültürel, tarihi ve sosyal etkinliklerimize her zaman devam edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:56
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