Merkezefendi’de kapsamlı temizlik çalışması başladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra semt ve mahallelerdeki çöp konteynırlarında da kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı.

Ekipler, boşaltılan konteynırlara yıkama ve ilaçlama yaparak dezenfekte ediyor. Yaz ayları boyunca, Kurban Bayramı ve sonrasında özellikle kötü kokuları engellemek için ilçe sınırları içerisinde bulunan 5 binden fazla çöp konteynırın temizliğini ve hijyenini sağlayan ekipler, konteynırlarda oluşabilecek bakteri ve kokuya karşı yıkama çalışmaları ile vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlıyor. Çevre ve halk sağlığını göz önünde bulunduran Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla ilçe sınırlarındaki pazar yerlerinin temizliğini de rutin olarak gerçekleştiriyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan yürütülen temizlik faaliyetleri ile ilgili olarak, “Merkezefendi Belediyesi olarak halk ve çevre temizliğine büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz, hemşerilerimizin sağlığı noktasında çöp konteynırlarının temizliğinden pazar yerlerinin temizliğine kadar çalışmalarını özveriyle gerçekleştiriyor. Daha temiz, daha sağlıklı bir Merkezefendi için çalışmalarımız her zaman devam edecek” dedi.