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Merkezefendi’de ibadete açılacak camiler dezenfekte edilmeye başladı

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Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:29:39 -
Merkezefendi’de ibadete açılacak camiler dezenfekte edilmeye başladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan ve


29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak camilerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.


Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde bulunan 170 cami ve mescidin 29 Mayıs’a kadar ilaçlama, dezenfekte ve hijyen çalışmalarını tamamlayacak. Merkezefendi Belediyesi, ekipleri salgının başlaması ile birlikte ilçe sınırları içinde bulunan kamu kurumları, eğitim kurumları, eczaneler, cami, mescitler ile birlikte berber, kuaför ve güzellik salonlarını ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 29 Mayıs’ta tekrar ibadete açılacak olan cami ve mescitlerin yeniden dezenfekte edildiğini kaydederek, “Merkezefedi Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı kullanılarak ilçe sınırlarında bulunan cami ve mescitlerde ilaçlama, dezenfeksiyon ve hijyen faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri almış durumdayız. Camilerimizi baştan aşağı ilaçlayıp dezenfekte ediyoruz” dedi.

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