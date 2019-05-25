Merkezefendi’de ekonomi ile ilgili projeler hayata geçirilecek

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Karahasanlı Mahallesi’nde vatandaşlar ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Ekonomiyi güçlendirecekleri projeler hazırlayacağını vurguladı.

Başkan Doğan, 31 Mart öncesi söylenen sıkıntılara çözüm bulacağını ifade ederek projelerinin hazır olduğunu kaydetti.Doğan, "Biraz önce kadınlarımızdan bir talep geldi. Zaten projelerimizin arasın da olan bir talep. Bir spor alanı ve yanına da özellikle ekmek evi istiyorsunuz.Ama bir şartım var, birlikte yiyeceğiz. Bu bölgemiz merkeze biraz uzak kalıyor. Sizler çocuklarınızı bırakıp çalışamıyorsunuz. Benim en büyük isteğim sizin ekonominize katkıda bulunmak. Bu anlamda burada yaşayan kadınlarımızın ve gençlerimizin istihdam edilmesi konusunda, bir kadın başkan olarak elimden geleni yapacağım. Hacıeyüplü Mahalle muhtarımız da burada. Hacıeyüplü Mahellemizin sorunlarını da biliyoruz. Pazaryeri var ama kullanamıyorsunuz. Bu dönemde hem Hacıeyüplü Mahallemize hem de bu bölgeye bir sağlık ocağı kazandırmak istiyoruz. Bu işi gerekirse Ankara’ya giderek çözeceğiz” dedi.

"Sizin ekonominize katkı sağlayan projeler yapacağıma söz veriyorum"

5 yıllık dönemde bütçeyi doğru kullanarak güzel yatırımlar yapacaklarını belirten Başkan Doğan, “Bayram sonrasında projelerimizi gerçekleştirmeye başlayacağız. Her daim desteğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizin desteğinizle, birlik ve beraberlikle bu 5 yılı bütçemizi doğru kullanarak çok güzel yatırımlar yapacağız. Sizin ekonominize katkı sağlayan projeler yapacağıma söz veriyorum” diye konuştu.