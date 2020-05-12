  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Merkezefendi’de berber ve kuaför salonlarına zabıta denetimi

Denizli Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede dün itibari ile tekrar faaliyet göstermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:55:35 -
Merkezefendi’de berber ve kuaför salonlarına zabıta denetimi

Denizli Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede dün itibari ile tekrar faaliyet göstermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.


Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde hizmet veren kuaför, berber ve güzellik salonlarında hijyen denetimlerine başladı. 730 berber, kuaför ve güzellik salonları belli aralıklarla denetlenecek. İş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını, gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığını denetleyen zabıta ekipleri, herhangi bir sorun ile karşılaşmadı. Zabıta ekipleri, işyerlerinin belirlenen saatler içerisinde açılıp kapanmasını, müşterilerin randevu sistemiyle alınacağını, tıraş ve bakım esnasında bulaşma riski olan ustura ile fırçaların kullanılmamasını, tek kullanımlık havlu veya kişiye özel havlu ve önlük kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, korona virüs tedbirleri doğrultusunda kapanan ve tekrar hizmet vermeye başlayan iş yerlerini dezenfekte ettiklerin ve bu merkezlere maske dağıttıklarını kaydetti. Başkan Doğan, “Bu zorlu süreçte esnafımızın ve hemşerilerimizin yanındayız. Hem esnafımızın hem de hemşerilerimizin sağlığı açısından gerçekleştirdiğimiz denetimler devam edecek. Kurallara uyan, uyarıları dikkate alan esnafımıza ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı