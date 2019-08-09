Merkezefendi’de bayram öncesi zabıtalar denetimi artırdı

Denizli Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesince imalathaneler ve satış noktalarında denetimi artırdı.

Denizli Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirdiği rutin denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, kuruyemişçi, tatlı ve şekerleme üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini artırdı. Yapılan denetimlerde gıda üretimi, depolama ve satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları açısından titiz bir denetim gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı.

“Denetimin amacı vatandaşın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlamak”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan denetimlerin titizlik ile yapıldığını belirterek, “Alışverişin en çok yapıldığı zamanlardan olan bayram öncesinde ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Titizlikle gerçekleştirilen denetimlerimizde amacımız hem hemşehrilerimizin güvenilir, sağlıklı ve temiz ortamda üretilmiş ve satışa sunulmuş ürünleri tüketmesini sağlamak hem de esnafımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmasını önlemek. Tüm Merkezefendililerin ve Denizlililerin huzurlu, mutlu bir bayram geçirmesini diliyorum” dedi.