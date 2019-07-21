Merkezefendi’de açık hava sinema geceleri başlıyor

Sosyal etkinlikler kapsamında sinemaseverlere yaz akşamlarında film keyfi yaşatacak olan Merkezefendi Belediyesi, ‘Açık Hava Sinema Geceleri’ adı altında beyaz perdede film gösterimleri gerçekleştirilecek.

İlk olarak Sümer Park Alışveriş Merkezi’nin açık otoparkında başlayacak olan sinema geceleri, sonrasında her hafta Salı günü başka bir mahallede olacak. 23 Temmuz Salı günü saat 21.00’da başlayacak olan sinema gecesinde, yönetmenliğini Bedran Güzel’in yaptığı, baş rollerinde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Emre Kınay gibi isimlerin rol aldığı film beyaz perdeye yansıtılacak. ‘Açık Hava Sinema Geceleri ’ne sinemaseverleri davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal projelere devam ettiklerini belerterek, “Merkezefendililere, yaz akşamlarında aileleri ile birlikte sinema keyfi yaşatacağız. Tüm hemşehrilerimi açık havada, birlik ve beraberlik içinde filmi seyretmeye davet ediyorum. Hemşehrilerimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.