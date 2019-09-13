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Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi kayıtları başladı

Denizli’de engelli vatandaşların kuaförlük, berberlik, halıcılık, market, el işi, tekstil gibi mesleki atölyelerde eğitim aldığı ve sosyalleştiği Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kayıtları başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:39
Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi kayıtları başladı

Denizli’de engelli vatandaşların kuaförlük, berberlik, halıcılık, market, el işi, tekstil gibi mesleki atölyelerde eğitim aldığı ve sosyalleştiği Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kayıtları başladı.


1 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim yılı için kayıt yaptırmak isteyen aileler çocuklarını, 20 Eylül Cuma gününe kadar Gümüşçay Mahallesi’nde hizmet vermekte olan Engelsiz Yaşam Akademisi’nden şahsen veya 0258 297 00 11 numaralı telefonundan ulaşarak kayıt yaptırabilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Engelli hemşerilerimizin hem meslek öğrendiği hem de güzel vakit geçirdiği Engelsiz Yaşam Akademimiz, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı kayıtlarımız başladı. Merkezefendi Belediyesi olarak engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Merkezefendi, engelsiz bir ilçe olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:39
  1. doğa

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