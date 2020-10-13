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Ekonomi Merkez’den zorunlu karşılık düzenlemesi
Ekonomi

Merkez’den zorunlu karşılık düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıklardan (ZK) alınan komisyonları azaltırken, Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faizleri artırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 09:01:00 -
Merkez’den zorunlu karşılık düzenlemesi

TCMB, bankaların döviz cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların mevduat/ katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/ katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden uygulanan komisyon oranlarını yarı yarıya düşürdü. Ayrıca, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarını da kredi büyüme koşulundan bağımsız, kredi büyüme koşulunu sağlayan ve sağlamayan bankalarda da 200 baz puan artırdı. Analistler, söz konusu düzenlemelerin son dönemde gerçekleşen normalleşme süreci kapsamındaki diğer adımları destekler nitelikte olduğuna dikkati çekti. Yabancı para ZK’lardan alınan komisyonların azaltılması ve TL ZK’lara ödenen faizlerin artırılmasının bankacılık sisteminin aracılık maliyetlerini azaltacağını belirten analistler, bu değişikliklerin, normalleşme döneminin amaçlarına uygun olarak, parasal aktarım mekanizmasını ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceğini vurguladı.

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