Merkez’den uyumlu rapor

Yayınlanan faaliyet raporu, “Genel Bilgiler”, “Faaliyetler ve Önemli Gelişmeler” ve “Finansal Tablolar” olmak üzere üç bölümden oluşan raporda, Başkan Murat Uysal da önsöz kaleme aldı. Uysal, Yeni Ekonomik Programın oluşturulması sürecinde hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak 2020-2022 dönemi için enflasyonun 2022’ye doğru yüzde 5 düzeyine yakınsamasının hedeflendiğini belirterek, bankanın bu hedefe ulaşmak için elindeki tüm politika araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğini vurguladı.