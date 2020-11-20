Merkez’den kritik faiz kararı

Akit Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), dolar kurunun artışını durduracak önemli bir adım attı. Kurul, politika faiz oranında 475 baz puan arttırarak yüzde 10.25’ten yüzde 15’e çekti.

Toparlanma devam ediyor

Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK tarafından yapılan açıklamada da iktisadi faaliyette toparlanmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Covid-19 vaka sayılarında görülen yükselişten ötürü getirilen kısıtlamalar, iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikleri arttırmaktadır. Diğer yandan salgın döneminde sağlanan güçlü kredi ivmesinin gecikmeli etkileriyle artan iç talep, ithalat kanalıyla cari işlemler dengesini olumsuz etkilemektedir. TL’deki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve beklentilerdeki bozulma enflasyon görünümüne olumsuz yansımaktadır. Kasım ayına ilişkin veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmektedir. Ancak para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu yükselişin geçici olacağı değerlendirilmektedir.”

Sıkı duruş sürecek

Açıklamada “PPK, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi için net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir” denildi. İlaveten “TCMB, fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme temel amacına enflasyon hedeflemesi rejiminin gerektirdiği şeffaflık, öngörülebilirlik ile hesap verebilirlik ilkelerini uygulayarak ulaşacak. Bu ilkeler ışığında fonlama politika faiz oranı üzerinden yapılacak. Ve bu faiz oranı parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacaktır” ifadeleri kullanıldı.