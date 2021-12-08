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Ekonomi Merkez müdahale bulunmamıştı! Dolar kuru yeni güne böyle başladı
Ekonomi

Merkez müdahale bulunmamıştı! Dolar kuru yeni güne böyle başladı

Dolar yeni güne 13.56 lira seviyesinden başladı. Yurt içi ve yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı hafta ortasında Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yakından izlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 08:39:00 -
Merkez müdahale bulunmamıştı! Dolar kuru yeni güne böyle başladı

Dolarda dün yine hareketli saatler yaşandı. Dolar dün sabah 13.80'i görmesinin ardından günü 13.50 liranın altında kapamıştı.

Dolar yeni güne ise 13.56 liradan başladı.

Geçen haftanın aksine dün Merkez Bankası'ndan kura herhangi bir müdahale gelmedi. Geçen hafta 2 kez dolar 13.90 liraya yaklaştığında Merkez, doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuştu.

Bu sebeple yükseliş durumunda analistler yeniden gözlerin bu artık kritik kabul edilen seviyeye çevrileceğini belirtti.

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