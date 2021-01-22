Merkez, faizi yüzde 17’de sabit bıraktı

Dün, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK, politika faizinin yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.



Toplantının ardından yapılan duyuruda, “İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir” denildi.



“Kasım ve aralık toplantılarında gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir” denilen duyuruda, “2021 yıl sonu tahmin hedefini dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar verilmiştir” ifadesine yer verildi. Duyuruda, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacağı kaydedildi.