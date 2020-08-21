Merkez, faiz lobisine boyun eğmedi

Buğra Kardan

Piyasa analistleri, faiz lobisine büyük bir darbe daha vurulduğuna işaret ettiler. Aynı analistler, TCMB PPK’nın manipülatif beyanlarda bulunup dolar kurunu dalgalandırma yarışına giren ve faiz oranlarını yukarı taşımaya yeltenen rantiyeci çevreleri tekrar hüsrana uğrattığına da dikkat çektiler.

Önemli uyarı

Ekonomist Burçak Gezgin de Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın ekonomiyi iç ve dış şoklara karşı korumakla yükümlü olduğunu dile getirdi. Bu yükümlülüğün ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Gezgin, “Vaktinde önemli adımlar atılmalı. Dolar kurunun artışına karşı kalkan görevi görülmeli. Dengeli gidilmeli, ani faiz artırım kararları da alınmamalı” dedi.

Dünyada durum sıkıntılı

Dünyanın büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu anlatan Gezgin, şunları kaydetti: “Şu anda Corona virüsünde (Covid-19) ikinci dalga korkusu var. 7 kıtada ne olup biteceği öngörülemiyor. Pek çok proje ve yatırım askıya alınıyor. Para da bol. Malum dev ülkeler, art arda kurtarma paketleri ilan ediyor ve milyarlarca doları dolaşıma sokuyorlar. Ne var ki dolarlar gelişmekte olan ülkelere gitmiyor. Bu durum bize, bizim gibi ülkelere baskı yapıyor. Öbür taraftan Doğu Akdeniz’de yaşanan bir gerilim söz konusu. Restleşmelerin ardı arkası kesilmiyor. Doğal olarak şu anda dolar kurunu durdurmak kolay değil. Bu da açık ya da örtülü belli başlı önlemler almayı gerekli kılıyor.”

TOPARLANMA VURGUSU

Öte yandan; küresel ekonomide görülen ivmelenme TCMB PPK toplantısına da damga vurdu. Nitekim toplantının ardından yayınlanan duyuruda ülkelerin üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri verdiği belirtildi.