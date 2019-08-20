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Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımı Resmi Gazete'de

20 Ağustos 2019 Salı 09:21
Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımı Resmi Gazete'de

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranını yıllık kredi büyüme oranı ile ilişkilendirilmesine dair kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre, tebliğe "Kredi büyümesine göre farklılaşma" başlığı altında yeni bir madde eklendi.

Madde kapsamında, kredi büyümesi yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar için Türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil) hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacak.

Ayrıca, mevcut durumda Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacak.

Yeni yöntemle, kredi büyüme oranları her zorunlu karşılık döneminde hesaplanacak. Büyüme oranları referans değerler arasında kalan bankalar takip eden üç ay boyunca (6 tesis dönemi) ilgili zorunlu karşılık oranları ve faiz/nema oranlarına tabi olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun izni ile faaliyete başlayan bankalara, faaliyete başlama tarihinden itibaren iki yıl süresince bu hükümler uygulanmayacak.

Bankalar dövize endeksli krediler ile bankalara kullandırılan krediler hariç Türk lirası cinsi standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yıllık büyüme oranını, hesaplama dönemine ait zorunlu karşılık yükümlülük bildirim cetvelinin gönderim süresi bitimine kadar Merkez Bankasına bildirecek.

Tebliğ hükümleri, 9 Ağustos'tan itibaren geçerli sayılacak.

TCMB'den konuya ilişkin dün yapılan duyuruda, yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5,4 milyar lira ve 2,9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesinin beklendiğini bildirmişti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:21
  1. Merkez Bankası
  2. Resmi Gazete
  3. zorunlu karşılık

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