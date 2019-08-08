Merkez Bankasının rezervleri belli oldu
Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 98 milyar 569 milyon dolara çıktı.08 Ağustos 2019 Perşembe 14:58
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 181 milyon dolar artarak 98 milyar 569 milyon dolar oldu.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 2 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 429 milyon dolar artışla 75 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 26 Temmuz'da 74 milyar 971 milyon dolar seviyesindeydi.
Altın rezervi düştü
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 248 milyon dolar azalışla 23 milyar 417 milyon dolardan 23 milyar 169 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 181 milyon dolar artarak 98 milyar 388 milyon dolardan 98 milyar 569 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih
Altın Rezervi
Brüt Döviz Rezervi
Toplam Rezervler
28.12.2018
19.950
71.980
91.930
25.01.2019
19.862
73.470
93.332
22.02.2019
20.549
79.122
99.671
29.03.2019
20.834
75.408
96.242
26.04.2019
20.432
73.284
93.716
31.05.2019
20.517
75.038
95.555
28.06.2019
22.853
73.544
96.397
05.07.2019
23.124
74.124
97.248
12.07.2019
23.195
75.683
98.878
19.07.2019
23.253
75.067
98.320
26.07.2019
23.417
74.971
98.388
02.08.2019
23.169
75.400
98.569
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