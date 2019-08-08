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Merkez Bankasının rezervleri belli oldu

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 98 milyar 569 milyon dolara çıktı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:58
Merkez Bankasının rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 181 milyon dolar artarak 98 milyar 569 milyon dolar oldu.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 2 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 429 milyon dolar artışla 75 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 26 Temmuz'da 74 milyar 971 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervi düştü

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 248 milyon dolar azalışla 23 milyar 417 milyon dolardan 23 milyar 169 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 181 milyon dolar artarak 98 milyar 388 milyon dolardan 98 milyar 569 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervi

Brüt Döviz Rezervi

Toplam Rezervler

28.12.2018 

19.950 

71.980 

91.930 

25.01.2019

19.862

73.470

93.332

22.02.2019

20.549

79.122

99.671

29.03.2019 

20.834

75.408

96.242

26.04.2019 

20.432

73.284

93.716

31.05.2019 

20.517 

75.038 

95.555 

28.06.2019 

22.853 

73.544 

96.397 

05.07.2019

23.124

74.124

97.248

12.07.2019

23.195

75.683

98.878

19.07.2019

23.253

75.067

98.320

26.07.2019

23.417

74.971

98.388

02.08.2019 

23.169 

75.400 

98.569 

 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:58
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  2. Merkez Bankası rezervleri

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