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Merkez Bankasının rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 237 milyon dolar azalarak 101 milyar 481 milyon dolara geriledi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:51
Merkez Bankasının rezervleri açıklandı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 20 Temmuz ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 15 milyon dolar artışla 78 milyar 549 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 13 Temmuz ile biten haftada 78 milyar 534 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 252 milyon dolar düşüşle 23 milyar 184 milyon dolardan 22 milyar 932 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 237 milyon dolar azalarak 101 milyar 718 milyon dolardan 101 milyar 481 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 14:51
  1. Merkez Bankası
  2. altın rezervi

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