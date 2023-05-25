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Ekonomi Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-05-25 15:33:00 -
Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 537 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 537 milyon dolar azalarak, 101 milyar 590 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 990 milyon dolarlık azalışla 60 milyar 815 milyon dolardan 58 milyar 825 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Mayıs haftasında 1 milyar 547 milyon dolar azalarak 44 milyar 312 milyon dolardan 42 milyar 765 milyon dolara indi.

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