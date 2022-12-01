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Ekonomi Merkez Bankasının rezervi açıklandı
Ekonomi

Merkez Bankasının rezervi açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Kasım ile biten haftada 284 milyon dolar azaldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 15:10:00 -
Merkez Bankasının rezervi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Kasım ile biten haftada 284 milyon dolar azalarak, 122 milyar 601 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 264 milyon dolar azalarak 80 milyar 30 milyon dolardan 79 milyar 766 milyon dolara indi.

Altın rezervleri 25 Kasım haftasında 20 milyon dolar azalarak 42 milyar 855 milyon dolardan 42 milyar 835 milyon dolara geriledi.

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