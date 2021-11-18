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Ekonomi Merkez Bankası'nın kararı sonrası faizci ekonomistler birer birer kafayı çıkardı
Ekonomi

Merkez Bankası'nın kararı sonrası faizci ekonomistler birer birer kafayı çıkardı

Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürmesi faizci ekonomistleri rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 17:35:00 -
Merkez Bankası'nın kararı sonrası faizci ekonomistler birer birer kafayı çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.

Bu gelişme sonrası faizci ekonomistler peş peşe kafayı çıkardı.

Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen CHP yandaşı sözde ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Macaristan Merkez Bankasını bugünkü faiz kararından ötürü tebrik ederim. ABD Merkez bankası ise hala hata içinde. Bu kadar bol para sadece zengini daha zengin eder. Bugünün doğru karar vereni Macaristan."

Sözde ekonomist Veysel Ulusoy ise, "Tebrikler Merkez Bankası.. Amaç hasıl oldu. Oynaklıktan dolayı oldukça fazla kaynak aktarımı sağlandı" dedi.

Faiz savunuculuğu yapan ekonomist Mahfi Eğilmez ise şunları kaydetti:

"Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan 15'e düşürdü. Geçmiş olsun."

 

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