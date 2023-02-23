  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalarda son durum
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolar ve euro ne kadar oldu? İşte bankalar arası piyasada döviz kurlarındaki son durum...

Yeniakit Publisher
2023-02-23 14:37:00 -
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,5'e çekti.

Kararın ardından; Dolar/TL, 18,87'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20,02'den alıcı buluyor.

Gözler Merkez Bankası'ndaydı

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle küresel ölçekte dolara olan talebin arttığını belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Faiz kararına çevrildiğini bildirmişti.

Dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

Bugün ABD'de açıklanacak 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakında takip edildiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 seviyesinin direnç, 103,5'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23