Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faizi indirdi mi?
Merkez Bankası faiz kararı son durum | Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün önemli bir açıklama yapacak. Faiz konusunda alınan karar merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası kararı ne oldu?
Merkez Bankası’nın faiz kararı merakla araştırılıyor. Peki, faiz indirimi olacak mı?
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faizi indirdi mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Kararın saat 14.00 civarında açıklanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım’da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz konusunda, “Önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Açık ve net söylüyorum; arkadaşlar faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizle ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Faiz belasını bu milleti sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz ama milletimizi faize ezdirmeyiz” dedi.