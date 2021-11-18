  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faizi indirdi mi?
Ekonomi

Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faizi indirdi mi?

Merkez Bankası faiz kararı son durum | Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün önemli bir açıklama yapacak. Faiz konusunda alınan karar merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası kararı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 10:23:00 -
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faizi indirdi mi?

Merkez Bankası’nın faiz kararı merakla araştırılıyor. Peki, faiz indirimi olacak mı?

Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faizi indirdi mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Kararın saat 14.00 civarında açıklanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım’da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz konusunda, “Önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Açık ve net söylüyorum; arkadaşlar faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizle ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim.  Faiz belasını bu milleti sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz ama milletimizi faize ezdirmeyiz” dedi.

Merkez Bankası başkanı kim?
Merkez Bankası başkanı kim?

Biyografi

Merkez Bankası başkanı kim?

100 baz puan ne demek? 100 baz puan indirim ne demek?
100 baz puan ne demek? 100 baz puan indirim ne demek?

Ekonomi

100 baz puan ne demek? 100 baz puan indirim ne demek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pensilvanya'da aynı gün içinde kafa karıştıran iki olay! Fetullah Gülen'in zehirlendiği gün yaşanan intihar mı infaz mı?
Gündem

Pensilvanya'da aynı gün içinde kafa karıştıran iki olay! Fetullah Gülen'in zehirlendiği gün yaşanan intihar mı infaz mı?

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in zehirlendiğinin aynı günü bir örgüt mensubunun da intihar ettiği iddiası akıllarda 'infaz' iddiasını güçlen..
Otomotiv sektörünün içindeki isim çip krizinin bitiş tarihini verdi
Otomotiv

Otomotiv sektörünün içindeki isim çip krizinin bitiş tarihini verdi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv sektörünü vuran çip kriziyle ilgili "2022'nin ..
Rusya'dan S-400 ve Türkiye açıklaması! Zafer olarak yorumladılar
Gündem

Rusya'dan S-400 ve Türkiye açıklaması! Zafer olarak yorumladılar

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, NATO üyesi Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatını ABD'ye karşı kazanılan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay