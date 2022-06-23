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Ekonomi Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Ekonomistler aynı fikirde!
Ekonomi

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Ekonomistler aynı fikirde!

Tüm gözleri bugün toplanacak Para Politikası Kurulu'na çevrildi. Herkes Merkez Bankası'nın faiz kararının ne olduğunu merak ederken, uzman ekonomistler kararın sabit kalacağını belirtti. işte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-06-23 07:22:00 -
Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Ekonomistler aynı fikirde!

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Para Politikası Kurulu, bugün yılın altıncı faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın altıncı faiz kararı verilecek.

Faizin sabit kalması bekleniyor

Merkez Bankası bu yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bıraktı.

Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmemesini öngörüyor.

Merkez bankası ne mesaj verecek?

Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor.

Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.

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Yorumlar

HÜKMÜ

14 NASS NASS SIFIR HÜKMÜNDEDİR MÜSLÜMAN KARDEŞİNİZIN BAŞARISI ALLAHIN HÜKMÜ DEĞİŞTRİLEMEZ

nocturnal

Hamdolsun merkez bankasini bagimli hale getirdiler ve politika faizini onemsizlestirdiler. %14 gibi uygun bir faizde karar kilindi. Devletin butcesinden KKM'ye yani sermaye sahiplerine aktarilan onlarca milyar sayesinde faiz vermeden kur istikrarini sagladilar. Bu muhtesem sistemin meyvelerini cok kisa bir sure sonra toplamaya baslayacagiz. Faiz lobisi ne yaparsa yapsin ilk 10 ekonomi arasina girmemizi engelleyemeyecek.
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