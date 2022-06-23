Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Ekonomistler aynı fikirde!
Tüm gözleri bugün toplanacak Para Politikası Kurulu'na çevrildi. Herkes Merkez Bankası'nın faiz kararının ne olduğunu merak ederken, uzman ekonomistler kararın sabit kalacağını belirtti. işte detaylar...
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Para Politikası Kurulu, bugün yılın altıncı faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın altıncı faiz kararı verilecek.
Faizin sabit kalması bekleniyor
Merkez Bankası bu yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bıraktı.
Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmemesini öngörüyor.
Merkez bankası ne mesaj verecek?
Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor.
Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.