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Ekonomi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltti.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 02:36:00 -
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltildi. Tesisi 8 Temmuz tarihinde gerçekleşecek

Bankalar, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarına karşılık ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edecekler.

Düzenleme, Türk lirası sabit kıymetlerin ağırlığını arttıran uygulamayı tamamlayıcı nitelikte.

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