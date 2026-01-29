İşte her çocukta farklı seyretse de... Otizmli çocuklarda en önemli 5 belirti

5. DUYUSAL HASSASİYETLER VE RUTİNE BAĞLILIK Bazı seslere, ışıklara, dokulara veya kokulara karşı aşırı tepki (veya tam tersi, hiç tepki vermeme) görülebilir. Örneğin, elektrik süpürgesi sesinden aşırı korkma veya belirli kumaşlara dokunamama gibi. Ayrıca, günlük rutinlerindeki en ufak bir değişiklik (farklı bir yoldan gitmek, bardağın değişmesi vb.) büyük öfke nöbetlerine yol açabilir. Bu belirtilerden birinin veya birkaçının olması çocuğun kesinlikle otizmli olduğu anlamına gelmez. Ancak bu işaretleri fark ediyorsanız, vakit kaybetmeden bir çocuk ve ergen psikiyatristine başvurmanız en sağlıklı adım olacaktır. Erken müdahale, beynin en plastik (şekillenebilir) olduğu dönemde mucizeler oluşturabilir.