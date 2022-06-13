Merkez Bankası'ndan yeni karar! Faizi düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) ihracatçıya faiz indirimi uygulaması gündeme geldi. Merkez Bankası, ihracatçılara kullandırdığı reeskont kredilerinde vadeyi uzatıp, faizleri azalttı.

İhracatçı firmalar taahhütle bulunacak

İhracatçı firmalar, gelirlerinin yüzde 40’ını TCMB’ye, yüzde 30’unu bir bankaya satmayı ve satışı müteakip 1 ay süreyle döviz almamayı taahhüt edecek.

TL reeskont kredisinin azami vadesinin 360 gün, savunma sanayii için 720 gün olacağı açıklandı.

TL reeskont kredisi için faiz oranları düştü

Buna göre Türk Lirası reeskont faizleri, 90 gün vadeye kadar politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için 200 baz puan, 181-720 gün için ise 100 baz puan altında olacak.

Reeskont kont kredisi nedir?

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, bankaya tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz kredisi programıdır.