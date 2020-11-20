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Ekonomi Merkez Bankası'ndan yeni faiz artış kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni faiz artış kararı

Merkez Bankası, FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranını yüzde 13,25'ten yüzde 15,00'e yükseltti.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:33:00 -
Merkez Bankası'ndan yeni faiz artış kararı

Merkez Bankası döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranı yüzde 13,25 seviyesinden yüzde 15,00 seviyesine yükseltildi.

Merkez Bankası dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmişti.

TCMB en son 3 Kasım tarihinde swap faizini yüzde 11,75'den yüzde 13,25'e çıkarmıştı.

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