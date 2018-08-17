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Merkez Bankasından yeni döviz hamlesi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz karşılığı altın ve lokasyon swap işlemlerine başlanacağını bankalara iletti.

17 Ağustos 2018 Cuma 17:12
Merkez Bankasından yeni döviz hamlesi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın ilgili yazısına göre, döviz piyasaları, döviz karşılığı altın işlemlerinde işlem kuru olarak uluslararası piyasalardaki işlem anındaki altın fiyatını kullanacak ve döviz karşılığı altın işlemlerinde aynı gün, 1 gün ve spot valörlü olarak işlem yapılabilecek. Aynı iletide, lokasyon swap imkanında ise bankaların, gün içinde saat 14:00'a kadar işlem taleplerini iletecekleri bilgisine yer verildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 17:12
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  2. Merkez Bankası
  3. Yeni döviz hamlesi

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