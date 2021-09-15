Merkez Bankası'ndan yabancı para kararı
Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan yükseltti.
Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı.
200 baz puan artırdı
Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.
Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarında oran yüzde 23'e çıktı
Vadesiz ve bir yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.
1 yıl ve 1 yıldan daha uzun döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 17 oldu.