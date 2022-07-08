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Ekonomi Merkez Bankası'ndan şok dolar tahmini! Yer yerinden oynayacak
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan şok dolar tahmini! Yer yerinden oynayacak

Merkez Bankası piyasa katılımcı anketi açıklandı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 69.94 olurken, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 18.99 lira olarak gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 11:44:00 -
Merkez Bankası'ndan şok dolar tahmini! Yer yerinden oynayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 69,94 olurken, dolar beklentisi ise 18,99 olarak gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde enflasyon beklentisi yüzde 64,59'du. Dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 18,89 seviyesindeydi.

TCMB anketine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde yüzde 40,23 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası enflasyon ise 24,27 oldu.

TCMB'nin yıl sonu faiz beklentisi ise anket katılımcıları tarafından yüzde 14 olarak tahmin edildi.

Katılımcıların 2022 yıl sonu büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

 

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Yorumlar

aynen böyle

merkez bankası bu veriyi ortaya koyarsa vatandaşa nasıl paranızı TL ye yatırın daha güçlü olacak dersiniz tlye yaptırmak vatan millet sevdasıdır eyvallah ama artık o düşüncese değil toplum

TC Bursa

Bence tahmin yapmasınlar. Nasıl olsa tutmuyor. Temenni deseler daha iyi olur. İnşallah, maşallah ile ekonomi yönetilmez. Sen tedbir alırsın, elinden geleni yaparsın, ondan sonra Allah'tan yardım beklersin, inatla,kafana göre takılıp ekonomi yönetirsen sonucu Allah affetsin, halkım affetsinden ileri gitmez.
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