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Ekonomi Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Sıfırlandı...
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Sıfırlandı...

Merkez Bankası, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini (BAL) sıfırladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 09:14:00 - 2020-11-02 09:26:11
Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Sıfırlandı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir." denildi.

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