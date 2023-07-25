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Ekonomi Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı

Yeniakit Publisher
2023-07-25 02:04:00 -
Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı

Merkez Bankası, kredilere yönelik sadeleşme süreci kapsamında yeni kararlarını açıkladı. Buna göre kredi kartlarında uygulanacak gecikme faizi değişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredilere yönelik sadeleşme süreci kapsamında bazı kararlar aldı. Resmi Gazete'de de yayınlanan kararlara göre kredi kartlarında uygulanacak gecikme faizi yüzde 2,13 oldu. Kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı ise 2,89'a yükseltildi. Taşıt kredilerinde ise yüzde 3 olan büyüme sınırı yüzde 2 olarak yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Bankası'nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu. Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.

İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri, bu sınırlandırmanın dışında tutuldu. Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi. Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe olarak uygulanacak.

İhtiyaç kredilerinde değişiklik yok

Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi.

Aylık azami faiz oranı 2,89'a yükseltildi

Ayrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi.
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Söz konusu oran, 25 Temmuz'da Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yayımlanarak 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacak.

İhracat desteği arttırıldı

Merkez Bankası, ayrıca, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek ve ihracat desteğini artırmak amacıyla aldığı kararları da duyurdu. Buna göre, reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL'ye yükseltildi.

Reeskont kredilerinde KOBİ payının artırılmasına ve kullandırımlarda ihracat artış performansının dikkate alınmasına karar verildi.

Sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerine erişim şartları kolaylaştırıldı. Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı.

Reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutuldu.

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