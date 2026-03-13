  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayram yaklaştı, ikinci el araç pazarı hareketlendi Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi! Merkez Bankası az önce duyurdu! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar uyarısı... Uzman isim net konuştu! “650 bin kişinin emekliliği iptal edildi” iddiası “Eyvah” dedirtmişti! SGK’dan flaş açıklama geldi Türkiye’yi ayağa kaldıran dehşetin altından torunla eşi çıktı: Önce altın dişlerini söktüler, sonra evi ateşe verdiler Ifantis Kostas'tan Türkiye uyarısı! Ciddi sonuçları olur FSMVÜ’ye YÖKAK’tan Tam Akreditasyon
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık
AA Giriş Tarihi:

Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık

Türkiye'ye ocak ayında 716 milyon dolar Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti. 2003 yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri 289 milyar dolar düzeyine ulaştı.

#1
Foto - Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

#2
Foto - Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık

Güncel resmi verilere göre, 2026 yılının ocak ayında, Türkiye'ye, 716 milyon dolar değerinde UDY girişi oldu.

#3
Foto - Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık

Güncel verilerle birlikte 2003 yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 289 milyar dolar düzeyine geldi.

#4
Foto - Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık

Ocak ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 716 milyon dolar olarak hesaplanırken bu yatırımların 390 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşti.

#5
Foto - Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık

Söz konusu ayda toplam UDY'nin 417 milyon doları borçlanma araçları, 163 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Gerçekleşen toplam tutar aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 254 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle kaydedildi.

#6
Foto - Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık

İlgili ayda gerçekleşen 390 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 126 milyon dolarlık yatırım girişi ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, yüzde 32'lik pay aldı.

#7
Foto - Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık

Toptan ve perakende ticaretin yatırımlardan aldığı pay yüzde 22, finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 9’luk pay alarak ocak ayı içinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinde öne çıkan diğer sektörler oldu.

#8
Foto - Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık

2003-2025 dönemi toplamında yatırımların tarihsel olarak yüzde 59'unu gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, bu yılın ilk ayında yüzde 77'lik paya sahip oldu.

#9
Foto - Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık

Ocakta Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri yüzde 77’lik pay ile Türkiye'ye en çok yatırım yapan bölge oldu. Ocak 2026'da ülkeler özelinde, Almanya yüzde 37 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 24 ile Hollanda, yüzde 8 ile Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 5 ile İsveç ve yüzde 4 ile İspanya takip etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması
Gündem

İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması

İstanbul Valiliği, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında Vali Davut Gül hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. ..
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Gündem

Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’

Yolsuzluktan suç örgütü kurmaya kadar birçok ağır suçlamayla yargılanan CHP’nin yüz karası Ekrem İmamoğlu’nun, mahkeme heyetinin kendisine "..
İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor
Gündem

İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor

İçerik üreticisi ilahiyat fakültesi öğrencisi Halil Atakan Ay, hiçbir hakarete yer vermeksizin M.Kemal’e yönelik gerçekleştirdiği bir paylaş..
Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!
Dünya

Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!

Irak'ın Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransa ortak üssüne düzenlenen İHA saldırısında Fransız askerleri yaralandı. Saldırıyla eş zamanlı olar..
Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest!
Gündem

Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim etti. Bölgede süren savaşların gö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23