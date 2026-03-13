Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...

"Nuran Hanım'a robotik yürüme cihazlarıyla yürüyüş eğitimi verdik, kol ve bacak için aktif egzersizler yaptırdık, denge ve koordinasyon çalışmalarını uyguladık, günlük yaşam aktivitelerini yeniden öğrettik. Ayrıca hastaya özel fonksiyonel egzersiz programları hazırladık. Bugün Nuran Hanım artık yürüyebiliyor, günlük işlerini kendi başına yapabiliyor. Sosyal hayatına ve işine tekrar dönebilmiş durumda. Elbette, iyileşme sadece uyguladığımız tedaviye bağlı değil, hastanın azmi ve kararlılığı da bu sürecin başarıyla ilerlemesinde kritik rol oynadı. Bizim görevimiz, rehabilitasyon yolculuğunu en doğru şekilde planlamak ve yönlendirmektir. İnme sonrası rehabilitasyona ne kadar erken başlanırsa ve program kişiye özel uygulanırsa, iyileşmenin mümkün olduğunu bir kez daha görüyoruz."