Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...
Giriş Tarihi:

Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...

Uzman isimden inme riskiyle ilgil ciddi uyarılar geldi.

Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Sena Tolu, inme sonrası erken başlanan ve kişiye özel uygulanan rehabilitasyonla kaybedilen fonksiyonların büyük ölçüde geri kazanılabileceğini belirtti.

Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tolu, inmenin yalnızca ileri yaşlarda değil, gençlerde de görülebilen ve dünya genelinde nüfusun yaklaşık yüzde 2'sini etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ifade etti.

Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...

Prof. Dr. Tolu, hastalığın, uzun süreli engelliliğin en sık nedenlerinden biri olmasına rağmen, doğru ve erken rehabilitasyon ile kaybedilen fonksiyonların büyük ölçüde geri kazanılabileceğine işaret etti.

Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...

Ocak 2024'te beyin kanaması geçiren ve sol tarafını tamamen hareket ettiremeyen Nuran Uluyazı'nın da doğru ve erken rehabilitasyonla sağlığına kavuşan hastalar arasında yer aldığını aktaran Tolu, şu bilgileri verdi:

Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...

"İlk gördüğümüzde Nuran Hanım'ın sol kol ve bacağı hiç çalışmıyordu. İlk haftalarda eklem hareketlerinin kısıtlanmasını önlemek için pasif hareketler yaptık, kaslarının zayıflamasını engellemek için elektrik stimülasyonu uyguladık, doğru yatak pozisyonlaması ve erken oturtma ile robotik destekten faydalandırarak dik pozisyona geçmesini sağladık."

Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...

Tolu, bu dönemde en önemli hedefin, beynin kendini yeniden organize ederek işlevlerini geri kazanabileceği süreci başlatmak olduğunu vurgulayarak, eğer rehabilitasyona erken dönemde başlanmazsa eklem sertlikleri, kas kısalmaları, bası yaraları, damarlarda pıhtı oluşumu ve solunum problemleri gibi komplikasyonların ortaya çıkabileceğini ve beynin iyileşme potansiyelinin azalacağını kaydetti.

Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...

Erken dönemi takiben aktif rehabilitasyon aşamasında ise kaslarla beynin iyileşmeye daha açık hale geldiğini işaret eden Tolu, şu değerlendirmede bulundu:

Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...

"Nuran Hanım'a robotik yürüme cihazlarıyla yürüyüş eğitimi verdik, kol ve bacak için aktif egzersizler yaptırdık, denge ve koordinasyon çalışmalarını uyguladık, günlük yaşam aktivitelerini yeniden öğrettik. Ayrıca hastaya özel fonksiyonel egzersiz programları hazırladık. Bugün Nuran Hanım artık yürüyebiliyor, günlük işlerini kendi başına yapabiliyor. Sosyal hayatına ve işine tekrar dönebilmiş durumda. Elbette, iyileşme sadece uyguladığımız tedaviye bağlı değil, hastanın azmi ve kararlılığı da bu sürecin başarıyla ilerlemesinde kritik rol oynadı. Bizim görevimiz, rehabilitasyon yolculuğunu en doğru şekilde planlamak ve yönlendirmektir. İnme sonrası rehabilitasyona ne kadar erken başlanırsa ve program kişiye özel uygulanırsa, iyileşmenin mümkün olduğunu bir kez daha görüyoruz."

Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...

Sağlığına kavuşan Nuran Uluyazı da geçirdiği inme sonrasında bir hafta süren ilk tedavinin ardından fizik tedavi alması gerektiğini öğrendiğini ve Prof. Dr. Sena Tolu'nun yanına geldiğini anlattı.

Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...

Uluyazı, "İlk geldiğimde tekerlekli sandalyedeydim, yürüyemiyor, kendi kişisel bakımımı bile yapamıyordum, günlük hayatım tamamen durmuştu. Hocamın verdiği cesaretle fizik tedaviye başladım." ifadelerini kullandı.

Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...

Rehabilitasyon programı, kol ve bacağa uygulanan botoks ve ilaç tedavileri sayesinde sorunların azaldığını, hareketlerinin geri gelmeye başladığını vurgulayan Uluyazı, şunları kaydetti:

Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...

"Bugün artık yürüyebiliyorum, iş hayatıma geri döndüm ve kendi ihtiyaçlarımı tek başıma karşılayabiliyorum. Tek başıma arkadaşlarımla buluşup, gezmeye bile gidebiliyorum. Psikolojim de tamamen düzeldi. Bana başta 'Belki düzelmeyebilirsin, yatalak kalabilirsin' denilmişti ama hocamın tedavisi sayesinde adeta ikinci bir hayat yaşıyorum.

Rehabilitasyona dikkat: İnmede erken tedavi kaybedilen fonksiyonları geri getiriyor...

Eskiden imkansız görünen hareketleri bugün rahatlıkla yapabiliyorum."

