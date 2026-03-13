Ders ziline 9 gün ara! Tatil kitapları erişime açıldı

MEB, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla etkinlik kitapları hazırlandığını duyurdu. Hazırlanan kitapların; okul öncesi öğrencilerine yönelik "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi", ilkokul öğrencilerine yönelik "Arada 1 Etkinlik Kitabı" ve ortaokul öğrencilerine yönelik "İlkbahar Etkinlik Kitabı" olarak yayımlandığı belirtildi. Hem öğretici hem vakit geçirici etkinliklerin bulunduğu kitaplarda; çocukların yaş gruplarına uygun olarak hikaye, şiir, bulmaca, boyama gibi pek çok çalışma ve düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere yer verildiği açıklandı. MEB, böylece ara tatilde evde aileyle geçirilen zamanın niteliğinin artırılmasını, çocuklara zenginleştirilmiş bir çevre sunulmasını ve okul ile ev arasındaki devamlılığın desteklenerek bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanmasını hedefledi.

Ara tatil için hazırlanan kitaplar, https://tegm.meb.gov.tr/www/okul-oncesi-ilkokul-ve-ortaokul-ogrencilerimiz-icin-hazirlanan-ara-tatil-etkinlik-kitaplari-yayimlanmistir/icerik/1249/tr adresinde erişime açıldı.