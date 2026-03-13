  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu! İsrail kan içmeye doymuyor! İsrail'in Lübnan saldırısında 6 kişi öldü İlber Ortaylı yoğun bakımda! Ailesinden açıklama geldi İran'dan ABD'ye "nükleer" dersi: "Kavrayamıyorlar!" ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu! Büyük kayıp veriyor: ABD'ye ait askeri uçak komşu ülkeye düştü! Adıyaman'a füze düştü! Tokat Valiliği’nden deprem açıklaması! Adana'da sirenler çaldı: İncirlik Üssü yakınlarında patlama iddiası! Hürmüz'ün etkisi ekonomileri vurdu! ABD'den Rus petrolü kararı
Eğitim Ders ziline 9 gün ara! Tatil kitapları erişime açıldı
Eğitim

Ders ziline 9 gün ara! Tatil kitapları erişime açıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ders ziline 9 gün ara! Tatil kitapları erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan ara tatil etkinlik kitaplarını erişime açtığını açıkladı.

MEB, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla etkinlik kitapları hazırlandığını duyurdu. Hazırlanan kitapların; okul öncesi öğrencilerine yönelik "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi", ilkokul öğrencilerine yönelik "Arada 1 Etkinlik Kitabı" ve ortaokul öğrencilerine yönelik "İlkbahar Etkinlik Kitabı" olarak yayımlandığı belirtildi. Hem öğretici hem vakit geçirici etkinliklerin bulunduğu kitaplarda; çocukların yaş gruplarına uygun olarak hikaye, şiir, bulmaca, boyama gibi pek çok çalışma ve düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere yer verildiği açıklandı. MEB, böylece ara tatilde evde aileyle geçirilen zamanın niteliğinin artırılmasını, çocuklara zenginleştirilmiş bir çevre sunulmasını ve okul ile ev arasındaki devamlılığın desteklenerek bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanmasını hedefledi.

Ara tatil için hazırlanan kitaplar, https://tegm.meb.gov.tr/www/okul-oncesi-ilkokul-ve-ortaokul-ogrencilerimiz-icin-hazirlanan-ara-tatil-etkinlik-kitaplari-yayimlanmistir/icerik/1249/tr adresinde erişime açıldı.

MEB 903 sözleşmeli personel alacak: Başvuru tarihleri açıklandı
MEB 903 sözleşmeli personel alacak: Başvuru tarihleri açıklandı

Gündem

MEB 903 sözleşmeli personel alacak: Başvuru tarihleri açıklandı

MEB açıkladı: Öğretmenlerin ve okutmanların sınav sonuçları açıklandı
MEB açıkladı: Öğretmenlerin ve okutmanların sınav sonuçları açıklandı

İSLAM

MEB açıkladı: Öğretmenlerin ve okutmanların sınav sonuçları açıklandı

Resmi Gazete’de yayımlandı: MEB’de yer değiştirmede yeni dönem
Resmi Gazete’de yayımlandı: MEB’de yer değiştirmede yeni dönem

Aktüel

Resmi Gazete’de yayımlandı: MEB’de yer değiştirmede yeni dönem

Yapay zekâ destekli MEBİ'de o içerikler erişime açıldı
Yapay zekâ destekli MEBİ'de o içerikler erişime açıldı

Eğitim

Yapay zekâ destekli MEBİ'de o içerikler erişime açıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23