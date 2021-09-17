  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ülkede insani kriz derinleşiyor! Acil koduyla çağrı yaptılar

KKTC'den Rum tarafına tepki

Trump'tan röportajı kestiren sözler: ABD hiç olmadığı kadar...

Orhan Kemal Cengiz'in yazısı! İtiraf mı, yoksa bir FETÖ'cünün 'nerede kaldık' riyakarlığı mı?

Elektrikli cihazlar bizi 7/24 gözetliyor! Takipten kaçmak için bunları yapın

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın verdiği görüntü rahatsız mı etti? Rusya'dan dikkat çeken açıklama!

2 milyarlık İETT ihalesinden sonra bir skandal daha! Kardeşini de uzman olarak işe yerleştirmiş

Tunç Soyer'in rezilliği adım attırdı! Çıplak semazen hokkabazlığına son

Terör ülkesi İsrail rejimi Filistinlilerin iş makinelerini gaspetti

'Aşı olmayanlar giremeyecek' kararına Rusya'dan sert tepki! "Herhangi bir dayatmaya yetkiniz yok"
Ekonomi Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Yıl sonu dolar...
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Yıl sonu dolar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini 8,94'ten 8,92'ye düşürürken, enflasyon tahminini ise yüzde 16,30'dan yüzde 16,74'e yükseltti.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 10:30:00 -
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Yıl sonu dolar...

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 56 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8,92 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 16,74 oldu.

Enflasyon

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,30 iken bu anket döneminde yüzde 16,74'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,48'den yüzde 12,94'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 10,52'den yüzde 10,71'e çıktı.

Dolar beklentisi

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 TL iken, bu anket döneminde 8,92 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,37 TL iken bu anket döneminde 9,56 TL'ye çıktı.

Büyüme beklentisi

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 6 iken bu anket döneminde yüzde 8,2 oldu. 2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak revize edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay