Merkez Bankası’ndan faiz artırım sinyali

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, piyasalar tarafından yakından izlenen faiz kararı öncesi enflasyon gelişmelerinin yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini söyledi. Çetinkaya Washington’da düzenlenen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları’nda yaptığı ve bankanın internet sitesinde yer alan sunumunda, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturduğunu belirtti.

Piyasaların yakından takip ettiği ve TL’de yön belirleyici olması beklenen TCMB’nin Nisan ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) kararı yarın saat 14:00’da açıklanacak. Reuters’ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre bankanın kısa vadeli faizleri, ortalama fonlama maliyetini yüzde 12.75’ten 25 ile 75 baz puan artıracak şekilde yükseltmesi bekleniyor. Çetinkaya’nın PPK kararı öncesi planlı son sunumunda, “Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” dedi.

BEKLENTİ KUVVETLENMİŞTİ

Son dönemde Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem’in de ekonomide yaşananların yakından takip edildiğini ve gerekli görülmesi halinde adım atılacağını belirtmesi piyasalarda faiz artışı beklentilerini kuvvetlendirmişti.

Çetinkaya sunumunda ayrıca son dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip edildiğini de belirtti. Tüketici fiyatları enflasyonu TL’deki değer kaybı ve güçlü büyüme trendinin etkisiyle 2017 yılını 2016 sonundaki yüzde 8.53’ten yüzde 11.92’ye yükselerek tamamladı.

Enflasyon Kasım 2017’deki yüzde 12.98 ile görülen 14 yılın zirvesinden yönünü yüzde 10.23’e doğru aşağı çevirdi ancak son dönemde TL’deki değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı enflasyon beklentilerinde yaşanan bozulma da belirginleşti. Reuters’ın 53 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette yıl sonu beklentisi üç ay önceye göre 0.7 puan artışla yüzde 10 seviyesine yükseldi.

TCMB’nin beklenti anketinde ise yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.49’dan yüzde 10.07’ye yükseldi. Çift haneli büyüme ile birlikte gelen yüksek enflasyon ve cari açık TL’nin küresel riskten kaçış dönemlerinde benzer para birimlerinden daha çok değer kaybetmesindeki önemli nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Çetinkaya sunumunda ayrıca yakın dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiğine de dikkat çekti.