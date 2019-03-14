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Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...

Merkez Bankası, "2019 yılı Mart ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre; 2019 sonu dolar/TL tahmini ise 5.99'dan 6.0615'e çıktı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:27
Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 74 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Mart ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

TÜFE ne kadar olacak?

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,96 olan mart ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,94'e geriledi. Nisan ve mayıs ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,54 ve yüzde 1,11 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 15,91'den martta yüzde 15,64'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre gerileyerek yüzde 15,47'den yüzde 15,24'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12,10'dan yüzde 11,80'e indi.

Dolar tahmini yükseldi

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 5,9898'den 6,0615'e yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre yükselerek 6,1659'dan 6,2996'ya çıktı.

Bir önceki anket döneminde 23,6 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 21,4 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 28,9 milyar dolardan 26,3 milyar dolara geriledi.

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 1,2

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1,2 oldu. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye yükseldi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 24'de sabit kalırken, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise 23,87'den yüzde 23,39'a geriledi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 18,35 olarak kayıtlara geçti.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 20,83 ve 12 ay sonrası için yüzde 17,32 oldu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:27
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YORUM YAZ

  • erkan doğanerkan doğan50 dk önce
    YALANINIZ BATSIN YAHU DOLARIN FİYATINI NE SİZ NEDE MERKEZ BANKASI BELİRLİYOR.SEÇİMDEN SONRA GÖRÜRÜZ BAKALIM
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Dolar 7,5 - 8,5 olmazsa bende birşey bilmiyorum.
  • osmanosman1 sa önce
    Hüloooğğğğğğğğğğğ.......

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