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Ekonomi Merkez Bankası'ndan dolar tahmini
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dolar tahmini

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti. Yıl sonu dolar beklentisi 8,71'den 8,95'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 10:11:00 - 2021-06-11 11:15:54
Merkez Bankası'ndan dolar tahmini

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 57 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"nin sonuçlarını yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8,95 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 14,46'ya yükseldi. Bir önceki anket döneminde yıl sonu dolar beklentisi 8,71 TL iken, enflasyon beklentisi ise yüzde 13,81'di.

Enflasyon beklentisi

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,81 iken bu anket döneminde yüzde 14,46'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde yüzde 11,81'den yüzde 12,12'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,99'dan yüzde 10,16'ya çıktı.

Dolar beklentisi

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8,71 TL iken, bu anket döneminde 8,95 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,95 TL iken bu anket döneminde 9,23 TL'ye çıktı.

Büyüme beklentisi

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken bu anket döneminde yüzde 4,9 oldu. 2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4 olarak revize edildi.

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Yorumlar

Yüksel

Maşallah biz aşağı doğru beklerken mezkez revizyonları hep yukarı doğru yapıyor ne işe yarar sizin gibi ekonomistler????
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Aziz Metin

Merkez böyle diyor, piyasalar alt-üst, ama dolar düşüyor, inşsallah altından bir hinlik çıkmaz.
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