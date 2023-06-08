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Ekonomi Merkez Bankası’ndan 80,8 tonluk altın satışı
Ekonomi

Merkez Bankası’ndan 80,8 tonluk altın satışı

Yeniakit Publisher
2023-06-08 10:00:00 -
Merkez Bankası’ndan 80,8 tonluk altın satışı

Dünya Altın Konseyi`nin IMF verilerinden yaptığı aylık analize gere TCMB, Nisan ayında 80,8 ton altın sattı. Türkiye`nin yaptığı bu büyük satışın etkisiyle küresel merkez bankalarının altın rezervleri 71 ton azaldı.

Küresel resmi altın rezervleri Mart 2022'den bu yana ilk kez net düşüş gösterdi.

Türkiye, Nisan ayında yaptığı 80,8 tonluk satış ile rezervlerini 491 tona indirdi.

Nisan ayında Kazakistan'ın altın rezervleri 13 ton azalarak 319 ton oldu. Banka son 3 aydır, aylık 10 tonun üzerinde satış yapıyor.

Özbekistan MB de Mart ayının ardından Nisan ayında da satış yaptı. Nisan'da altın rezervi 2 ton azalarak 380 ton oldu.

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