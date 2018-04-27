Merkez Bankası’nda bağımsız üyenin süresi doldu

7 üyeli Para Politikası Kurulu (PPK) uzun bir süredir 6 üyeyle toplanıyordu. PPK önceki gün yılın üçüncü toplantısını yaptı. PPK sonrası yapılan açıklamada toplantıya katılan üyeler sayılırken bağımsız üye Yavaş’ın ismi yer almadı. Yavaş’ın görev süresinin dolduğu anlaşıldı. Merkez Bankası’nın yasası 2001’de değiştirildi. Yasaya göre PPK; başka, başkan yardımcıları, Banka Meclisi’nce üyeleri arasından seçilecek bir üye ve başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak bir üyeden oluşuyor. 7 kişilik Kurul için Merkez Bankası başkan yardımcılıklarından birisi eksik olduğu için uzun süredir 6 kişi ile toplanıyordu. Yavaş 11 Mart 2008’de bağımsız üye olarak atandı. Görev süresi dolduktan sonra ikinci kez atama kararı 9 Mart 2013’te Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yavaş’ın görev süresinin 11 Mart 2018’de dolduğu öğrenildi. Yeni üyenin atanması için yine üçlü kararnamenin ile yani Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla çıkması gerekiyor. Yeni üye 5 yıllığına atanacak. Yavaş, görev süresi dolmadan önce 7 Mart tarihinde yapılan PPK’ya katıldı. 25 Nisan’dakine katılmadı ama yasaya göre toplantı yapılabilmesi için 5 üye yeterli.