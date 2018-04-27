Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Merkez Bankası’nda bağımsız üyenin süresi doldu

Merkez Bankası’nda bağımsız üye Abdullah Yavaş’ın görev süresi doldu.

27 Nisan 2018 Cuma 09:06
Merkez Bankası’nda bağımsız üyenin süresi doldu

7 üyeli Para Politikası Kurulu (PPK) uzun bir süredir 6 üyeyle toplanıyordu. PPK önceki gün yılın üçüncü toplantısını yaptı. PPK sonrası yapılan açıklamada toplantıya katılan üyeler sayılırken bağımsız üye Yavaş’ın ismi yer almadı. Yavaş’ın görev süresinin dolduğu anlaşıldı. Merkez Bankası’nın yasası 2001’de değiştirildi. Yasaya göre PPK; başka, başkan yardımcıları, Banka Meclisi’nce üyeleri arasından seçilecek bir üye ve başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak bir üyeden oluşuyor. 7 kişilik Kurul için Merkez Bankası başkan yardımcılıklarından birisi eksik olduğu için uzun süredir 6 kişi ile toplanıyordu. Yavaş 11 Mart 2008’de bağımsız üye olarak atandı. Görev süresi dolduktan sonra ikinci kez atama kararı 9 Mart 2013’te Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yavaş’ın görev süresinin 11 Mart 2018’de dolduğu öğrenildi. Yeni üyenin atanması için yine üçlü kararnamenin ile yani Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla çıkması gerekiyor. Yeni üye 5 yıllığına atanacak. Yavaş, görev süresi dolmadan önce 7 Mart tarihinde yapılan PPK’ya katıldı. 25 Nisan’dakine katılmadı ama yasaya göre  toplantı yapılabilmesi için 5 üye yeterli.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:06
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Derbi öncesi G.Saray'da kriz! Fatih Terim çok kızdı!
    1. Derbi öncesi G.Saray'da kriz! Fatih..
    2. CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler..
    3. İstanbul'da ölümden kıl payı böyle..
    4. HDP'den Ahmet Hakan'a elveda mesajı!
    5. Bütün aşklar böyle başlar!
    6. Mehmet Aydın ülke ülke sefa sürüyor!
    7. Şenol Güneş: Beni assalar Kadıköy'e..
    8. UEFA'dan flaş Fenerbahçe açıklaması
    9. Antep'te 2 çocuk sulama kanalında..
    10. Beşiktaş'tan 'taraftara açık idman'..
    11. Amerika'dan FETÖ'cü papaz için..
    12. Cemil Ertem: Merkez Bankası fazlasını..
    13. Dev derbide hangi sonuç kime yarar?
    14. Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında..
    15. İşte CHP'nin Cumhurbaşkanı aday..
    16. Hafta sonu yağış var!
    17. Barcelona resmi hesabından paylaştı!..
    18. İstanbul Kadıköy'ü arılar bastı! Büyük..
    19. Cezaevinde isyan: 7 ölü, 25 yaralı
    20. The Economist'te yayınlanan 24 Haziran..
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı
    Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı