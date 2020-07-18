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Ekonomi

Merkez Bankası zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 11:33:00 -
Merkez Bankası zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'e göre; vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım Fonu yabancı para yükümlülükler zorunlu karşılık oranı %19'dan %22'ye çıkarıldı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı %15'ten %18'e çıkarıldı.

Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için şöyle:

 

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