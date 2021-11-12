Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon ve dolar tahminini açıkladı!

Ekim ayında yıl sonu enflasyon oranının %17,63 olmasını bekleyen katılımcılar, Kasım ayında yıl sonu enflasyon beklentisini %19,31'e çıkardılar. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %13,91 iken Kasım döneminde %15,61 oldu.

Yıl sonu dolar beklentisi 9,98 oldu

Yılsonu USD/TRY beklentisi bir önceki ay 9,22 iken bu ay 9,98 oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,01 iken, bu anket döneminde 10,93 oldu.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde %17,82 iken, bu anket döneminde %15,53 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde %17,63 iken, bu anket döneminde %15,25 oldu.

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %8,9 iken bu anket döneminde %9,2 oldu. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi % 4,2 oldu.

Beklentiler ve güncel duruma baktığımızda;

Enflasyon Kasım ayındaki yıl sonu beklentisinin üzerinde olurken dolar kuru da bugün 9,98 ile tarihi zirveyi gördü.