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Ekonomi Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon ve dolar tahminini açıkladı!
Ekonomi

Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon ve dolar tahminini açıkladı!

TCMB, her ay reel ve özel sektör yetkilileri ile yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Kasım raporunu açıkladı. Merkezin verilerine göre katılımcıların son ayda enflasyon ve kurda yükseliş faiz de ise düşüş beklentileri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:44:00 - 2021-11-12 11:17:42
Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon ve dolar tahminini açıkladı!

Ekim ayında yıl sonu enflasyon oranının %17,63 olmasını bekleyen katılımcılar, Kasım ayında yıl sonu enflasyon beklentisini %19,31'e çıkardılar. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %13,91 iken Kasım döneminde %15,61 oldu.

Yıl sonu dolar beklentisi 9,98 oldu

Yılsonu USD/TRY beklentisi bir önceki ay 9,22 iken bu ay 9,98 oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,01 iken, bu anket döneminde 10,93 oldu.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde %17,82 iken, bu anket döneminde %15,53 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde %17,63 iken, bu anket döneminde %15,25 oldu.

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %8,9 iken bu anket döneminde %9,2 oldu. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi % 4,2 oldu.

Beklentiler ve güncel duruma baktığımızda;

Enflasyon Kasım ayındaki yıl sonu beklentisinin üzerinde olurken dolar kuru da bugün 9,98 ile tarihi zirveyi gördü.

Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 12 Kasım 2021 güncel dolar kuru
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 12 Kasım 2021 güncel dolar kuru

Ekonomi

Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 12 Kasım 2021 güncel dolar kuru

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Yorumlar

hsn

ve hala masa başı enflasyon rakamları. yav un, yağ, bulgur, kağıt ürünler(tuvalet kağıdı, havlu ....) son 3_4 ayda yüzde 25 ten fazla artmış, beyler yıllık enflasyon artışı yüzde 20 altı gösterme gayretindeler. yav bu bürokrat kesini hükümeti yıkmaya karar vermiş gibi
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