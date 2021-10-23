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Ekonomi Merkez Bankası yeni faiz kararını duyurdu!
Ekonomi

Merkez Bankası yeni faiz kararını duyurdu!

Merkez Bankası, politika faizinde yaptığı indirimin ardından TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz oranlarını da 2 puan düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 13:39:00 - 2021-10-23 13:40:34
Merkez Bankası yeni faiz kararını duyurdu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, 22 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı yüzde 12,5’ten yüzde 10,5’e indirildi.

Yabancı para mevduat/katılım fonundan TL mevduat/katılım fonuna dönüşüm uygulaması kapsamında ise yüzde 18 olarak uygulanan oran yüzde 16’ya düşürüldü. Yüzde 15 olarak uygulanan oranın ise, yüzde 13’e düşürülmesine ve yüzde 17 olarak uygulanan oranın yüzde 15’e düşürülmesine karar verildi.

Zorunlu karşılık oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayan bu düzenlemenin politika faizinin düşürülmesi sonrası teknik bir ayarlama olduğu belirtildi.

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