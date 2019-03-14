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Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 8 Mart ile biten haftada 2 milyar 669 milyon dolar azaldı.

14 Mart 2019 Perşembe 15:12
Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 8 Mart ile biten haftada 2 milyar 669 milyon dolar azaldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 8 Mart ile biten haftada 2 milyar 669 milyon azalarak 97 milyar 396 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri de, 2 milyar 133 milyon dolar azalarak 79 milyar 96 milyon dolardan 76 milyar 963 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 8 Mart haftasında 536 milyon dolar düşüşle 20 milyar 969 milyon dolardan 20 milyar 433 milyon dolar oldu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:12
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