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Merkez Bankası TL uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açtı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:12
Merkez Bankası TL uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açtı.

TCMB, bugün 3 ayrı vadede Türk Lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesi açtı. Türk lirası uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olurken, 3 ay vadeli ve 6 ay vadeli döviz satım ihalelerinde tutar 50 milyon dolar olarak ilan edildi.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017'de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6,75 milyar dolar tutarında uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlanıyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:12
  1. döviz satım ihaleleri
  2. TCMB

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