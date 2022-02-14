Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını ne zaman açılayacak? Son dakika TCMB şubat faiz kararı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını açıklamıştı. Buna göre politika faizi piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu. Ocak ayı faiz karaı sonrası Merkez Bankası’nın bu kez şubat ayı toplantısında çıkacak karar dört gözle bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Yurt içi piyasalar, perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 17 Şubat Perşembe günü toplanacak.

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı saatte yine vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TCMB kararı 17 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te yılın ikinci faiz kararı açıklanacak.

Merkez Bankası şubat faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu. Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği vurgulanmıştı. Merkez Bankası aynen ocak ayında olduğu gibi faizleri sabit tutması bekleniyor.