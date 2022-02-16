Merkez Bankası şubat faiz kararı ne zaman? TCMB toplantısı ne zaman?

2022 şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor. FED gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarını açıklayacak. Piyasaların büyük bir dikkatle takip ettiği Merkez Bankası faiz toplantısı, özellikle de Rusya-Ukrayna arasındaki krizin zirve yaptığı şu günlerde açıklanacak olması piyasalar açısından oldukça önem arz etmekte. ABD’den açıklanan ocak ayına ilişkin enflasyon verileri 7,5 olurken, Fed’in bir önceki toplantısında faiz artırımı için mart ayını işaret etmesi dolar, euro ve altın piyasası açısından pür dikkat takip edilmekte. . Peki, faizler düşecek mi? Faizler yükselecek mi? Faizler düşecek mi? Merak edilen soruların cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

Merkez Bankası şuat faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Şubat ayı faiz kararını 17 Şubat Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak.

TCMB'nin faiz kararı ne olur?

AA Finans'ın 17 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.