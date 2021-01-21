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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri geriledi
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçtiğimiz hafta 2 milyar 483 milyon dolar azalarak 90 milyar 81 milyon dolara düştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 14:56:00 -
Merkez Bankası rezervleri geriledi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 15 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 775 milyon dolar azalışla 47 milyar 902 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 8 Ocak'ta 48 milyar 677 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 708 milyon dolar gerileyerek 43 milyar 887 milyon dolardan 42 milyar 179 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 483 milyon dolar azalarak 92 milyar 564 milyon dolardan 90 milyar 81 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

 

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Yorumlar

Ali

Hayirdir Yeniakit!, sen boyle 'rezervler azaldi' diye haber yapmazdin!!!
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AA

BU CHP TAYFASI MERKEZ BANKASI EKSİDE DİYOR AK PARTİ BUNU MİLLETE AÇIKLAMALI NE OLDUĞUNU MİLLET DEVLETİN GÜÇLÜ OLDUĞUNU BİLSİN YOKSA KAOS YANDIK YIKILDIK BİTTİK KAVRAMLARI CEVAP VERİLMEDİĞİ TAKDİRDE MİLLETİ SARMAL GİBİ SARAR CHP ÇOK PROFOSYONEL BİR EKİPLE ÇALIŞIYOR BUNU ANLAMAK ZOR DEĞİL
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