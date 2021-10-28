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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Ekim haftasında 125 milyar 142 milyon dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 14:44:00 -
Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Brüt döviz rezervleri 85 milyar 44 milyon

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 22 Ekim'de brüt döviz rezervleri 509 milyon dolar düşüşle 85 milyar 447 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 15 Ekim'de 85 milyar 956 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri 39 milyar 695 milyon dolar

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 78 milyon dolar gerileyerek 39 milyar 773 milyon dolardan 39 milyar 695 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 587 milyon dolara düşerek 125 milyar 729 milyon dolardan 125 milyar 142 milyon dolara geriledi.

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